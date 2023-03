EDP pretende investir 5,3 mil milhões de euros no Brasil nos próximos cinco anos

O presidente executivo da EDP Brasil, João Marques da Cruz, anunciou na sexta-feira que a empresa ambiciona investir no país 30 mil milhões de reais (5,27 mil milhões de euros) nos próximos cinco anos.

"Queremos investir nos próximos cinco anos 30 mil milhões de reais em geração renovável e redes, seja de transmissão, seja de distribuição", afirmou João Marques da Cruz, durante o evento do lançamento institucional do Mapa Bilateral de Investimentos Brasil-União Europeia, em Brasília, um evento que contou com a presença da vice-presidente-executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, e do vice-Presidente brasileiro, Geraldo Alckmin.





À margem do evento, João Marques da Cruz detalhou à Lusa que 50% desse valor será investido na construção de parques solares e eólicos.





A outra metade será para reforçar o sistema de distribuição já existente nos estados de São Paulo e do Espírito Santo e ainda na construção de linhas de transmissão, sendo que este segundo investimento está dependente de futuros leilões.





Ainda durante o discurso, o presidente executivo da EDP Brasil enfatizou que o facto de o país ter "uma regulação estável e sofisticada, isso é um grande ativo".





"Eu acredito, confio, espero que esse ativo não seja destruído e os indícios que temos vão no sentido de que as autoridades brasileiras querem manter esse ativo", acrescentou, na palestra "Como estimular fluxos de investimento para alavancar cadeias de valor birregionais e facilitar a transição verde e digital'.





No início do mês, a EDP anunciou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) de 100% sobre a EDP Brasil, financiada por um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, dos quais 600 milhões estão já assegurados por principais acionistas.





Em comunicado enviado à CMVM, a EDP anunciou o lançamento de uma OPA de 100% sobre a sua subsidiária cotada EDP Brasil, detida a 56,05% (posição consolidada de 57,55%), "visando a sua retirada de bolsa numa transação que gera valor".





"Centrada nas redes renováveis e elétricas, esta operação visa também simplificar a organização empresarial", explicou a EDP.





A OPA será financiada por um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, colocado junto de investidores institucionais, e 600 milhões de euros têm já o compromisso de investimento dos principais acionistas, incluindo o grupo China Tree Gorges (CTG).





o preço oferecido aos acionistas minoritários da EDP Brasil é de 24 reais por ação (cerca de 4,4 euros), correspondendo, assim, a um investimento potencial total de 5.770 milhões de reais (cerca de 1.040 milhões de euros).





A EDP Brasil registou lucro de cerca de mil milhões de reais (181 milhões de euros) em 2022, resultado que indica uma queda de 52,7% face a 2021.