Os desafios de Brown para tornar a Galp mais verde

A tendência da queda no consumo de petróleo e a pressão para a descarbonização da economia tem levado o setor a reinventar-se e a rever os modelos de negócio. E a Galp não é exceção. No último ano, a petrolífera reorganizou as suas áreas de negócio, anunciou investimentos em novas áreas como o hidrogénio verde e o lítio e decidiu fechar a refinaria de Matosinhos. Pelo meio, ainda

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...