Parque eólico de 410 milhões da EDP Renováveis no Canadá entra em funcionamento

O parque eólico da EDP Renováveis em Sharp Hills, em Alberta, no Canadá, entrou em funcionamento, anunciou segunda-feira a EDP Renewables North America, subsidiária da cotada liderada por Miguel Stilwell.



O primeiro cliente deste novo parque eólico, o terceiro da EDP Renováveis no Canadá, é a TC Energy, que opera nos setores do gás natural e petróleo.