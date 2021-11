Portugal não produz, mas ainda depende do carvão

O fim do Pego é um marco na história energética do país. Portugal conseguiu acabar com a produção a carvão, mas falta agora limpar a pegada do combustível fóssil na parte do consumo.

