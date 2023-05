Portugal reduziu gás natural na produção de eletricidade em 42% até abril

Depois de um ano de intensa crise energética em 2022, com as renováveis em baixa e o gás natural mais chamado para produzir eletricidade nas centrais termoelétricas de ciclo combinado, esta fonte de energia fóssil está agora a reduzir o seu peso no mix energético.De acordo com os dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, divulgados esta quarta-feira, no final de abril o consumo acumulado anual de gás registou uma queda de 21% face ao período homologo, com destaque para o segmento de produção de energia elétrica, em que a redução foi de 42%. No segmento convencional o consumo de gás recuou apenas 5,4%.No que diz respeito apenas ao mês de abril, o mercado de gás natural recuou 25%, também com uma variação mais acentuada no segmento de produção de energia elétrica (com uma quebra homóloga de 52%), enquanto no segmento convencional o recuo foi de 9,3%.Além do abastecimento do sistema nacional (quase 100% a partir do terminal de GNL de Sines), foi ainda exportado para Espanha, através de gasoduto, cerca de 1 TWh de gás natural, o valor mensal exportado mais elevado de sempre, revelou a REN em comunicadoNeste mês de abril, a produção de eletricidade com base em fontes renováveis abasteceu 49% do consumo de energia, a não renovável apenas 15%, enquanto os restantes 36% corresponderam a energia importada. Nos quatro primeiros meses do ano, as renováveis abasteceram 67% do consumo (hidroelétrica com 29%, eólica com 26%, e fotovoltaica e biomassa ambas com 6%). Por seu lado, a produção a gás natural abasteceu 18% do consumo, enquanto os restantes 15% a corresponderam ao saldo importador.Os dados da REN mostam também que o consumo de energia elétrica recuou 5,6% em abril, por comparação com o ano passado, um resultado influenciado pelas "temperaturas registadas, muito acima dos valores normais para esta época do ano". Já com a devida correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, a variação mantém-se negativa em 2,8%. Em termos anuais, com o consumo acumulado até ao final de abril, a variação homóloga é ligeiramente positiva (+0,3%), o mesmo valor com correção da temperatura e dias úteis."Em abril, as condições meteorológicas mantiveram-se negativas para as energias renováveis, com exceção da fotovoltaica", refere a REN em comunicado. No mês passado o índice de produtibilidade eólico registou 0,80 (média histórica igual a 1), enquanto o hidroelétrico registou 0,34, o segundo registo mais baixo para o mês de abril desde 1993. Já o índice de produtibilidade eólico registou 1,30, o índice mais elevado de sempre para o mês de abril.