Portugal vai ter o primeiro centro europeu para testar robôs em parques eólicos “offshore”

O primeiro centro europeu de teste de robôs marítimos em ambiente real vai ser criado na costa de Viana do Castelo, no âmbito do projeto europeu Atlantis, orçado em 8,5 milhões de euros, que é coordenado pelo português Inesc Tec e tem a EDP como principal parceiro.

A costa de Viana do Castelo, onde vai começar a operar o primeiro parque eólico "offshore" flutuante ao largo da Europa continental, com a maior turbina do mundo assente numa plataforma flutuante, o WindFloat Atlantic, foi escolhida para acolher o primeiro centro europeu de teste de robôs marítimos em ambiente real.

"O Atlantis Test Center vai possibilitar a validação de soluções robóticas nas condições climatéricas mais extremas do Oceano Atlântico, em especial nos trabalhos de inspeção e manutenção das infraestruturas eólicas ‘offshore’", explica o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec), em comunicado.

Em causa está o desenvolvimento do projeto europeu "Atlantis - The Atlantic Testing Platform for Maritime Robotics: New Frontiers for Inspection and Maintenance of Offshore Energy Infrastructures", que é liderado pelo Inesc Tesc e conta com participação da EDP, assim como com o apoio de diversos parceiros tecnológicos e académicos.

Com a duração prevista de três anos, o projeto está firmado com um investimento de 8,5 milhões de euros, sendo financiado pelo H2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação.

"O Atlantis Test Center permitirá quantificar o valor acrescentado de nova tecnologia robótica e acelerar a sua integração no setor da energia eólica marítima. O projeto assenta numa verdadeira simbiose entre as indústrias da energia e da robótica marinha. Este centro de inovação será instalado em Viana do Castelo e terá uma importância estratégica para o roteiro científico da robótica em toda a Europa", afirma Andry Maykol Pinto, coordenador do projeto e investigador no Inesc Tec.





Para Andry Maykol Pinto, o Atlantis Test Center constituirá, também, "uma excelente oportunidade para as pequenas e médias empresas (PME) que desenvolvam tecnologias capazes de reforçar a sustentabilidade do setor eólico marítimo, pois terão a possibilidade de avaliarem experimentalmente os seus produtos, e adequarem a sua oferta às necessidades e expectativas de um mercado emergente".