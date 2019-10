Preço da eletricidade vai descer 0,4% em 2020

As famílias portuguesas vão pagar menos 0,4% pela eletricidade em 2020. Esta foi a atualização de preços proposta pela ERSE para os clientes que estão no mercado regulado.





Esta atualização representa uma descida de 18 cêntimos numa fatura média mensal de 43,9 euros, de acordo com a proposta do regulador conhecida esta terça-feira, 15 de outubro.





Esta medida vai impactar cerca de um milhão de clientes domésticos que se encontram no mercado regulado. A larga maioria, mais de 5 milhões, já transitou para o mercado liberalizado.





Com esta descida, cuja decisão final será conhecida em dezembro, os preços da eletricidade vão descer pelo terceiro ano consecutivo, depois de terem estado a aumentar 18 anos seguidos.





Para os consumidores com tarifas sociais de venda a clientes finais, a proposta tarifária prevê uma descida de 11 cêntimos para uma fatura média mensal de 27 euros, valor que já integra a aplicação de um desconto social mensal de 13,81 euros.





A ERSE sublinha ainda que a proposta tarifária consolida o movimento iniciado nas tarifas de 2016 de diminuição da dívida tarifária, sendo esta diminuição, nas tarifas de 2020, de cerca de 460 milhões de euro, cerca de 14% do valor da dívida tarifária de 2019, situando-se agora abaixo do valor de 2012. No total, a dívida tarifária situa-se agora em 2,7 mil milhões de euros.