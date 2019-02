Preço da gasolina desce e gasóleo não mexe

Bruno Simão

O preço da gasolina deverá descer na próxima segunda-feira, enquanto o valor do gasóleo não deverá mexer, de acordo com os cálculos do Negócios com base na variação das cotações dos combustíveis e do euro face ao dólar.



De acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço do litro da gasolina simples registou um preço médio de 1,413 euros na segunda-feira. No início da próxima semana deverá assim baixar para 1,408 euros por litro, em linha com o valor do início de janeiro.



Quanto ao gasóleo simples, que teve esta semana um preço médio de venda ao público de 1,345 euros, deverá continuar neste valor, que corresponde ao nível mais elevado desde novembro.



Desde o início do ano o gasóleo já aumentou perto de 6%, enquanto a gasolina ficou cerca de 2% mais cara. Uma evolução que reflete a recuperação dos preços dos combustíveis cotados ao longo de janeiro e o aumento da fiscalidade no caso do gasóleo.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).