"Preços altos do petróleo podem continuar um ano ou dois", diz CEO da Galp

O CEO da Galp adivinha que por causa da guerra na Ucrânia o preço do petróleo vai permanecer alto "durante um ano ou dois". Em declarações aos jornalistas nesta quarta-feira, Andy Brown lembrou que a "Rússia produz 11 milhões de barris de petróleo por dia" em cada 100, e que desses, exporta sete.No diesel, "metade das importações europeias eram da Rússia", lembrou.A Agência Internacional de Energia decidiu a libertação de 120 milhões de barris de petróleo (Portugal não participa nesse esforço), mas ainda assim "tudo isto levou o preço do barril para cima de 100 dólares", lembrou o presidente executivo da companhia.E o problema não terá soluções rápidas: o mercado "pode continuar apertado durante um tempo", previu, afirmando que "os preços do petróleo podem permancer altos durante um ano ou dois".O líder da GALP, que deixou de comprar matérias-primas russas, admitiu que a decisão afetou a companhia. Garantindo que o fornecimento do mercado interno está garantido, Brown disse no entanto que a capadidade exportadora da empresa pode ser impactada.