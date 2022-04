JB Capital sobe preço-alvo da Galp. Vê valorização de 3%

A JB Capital Markets subiu o preço-alvo da Galp para 12 euros, 7% acima dos 11,20 euros atribuídos na última nota de "research" divulgada em meados deste mês, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.

Ao apontar este "target", a sociedade de investimento vê um potencial de valorização de 3,27%, face à última cotação de fecho (11,62 euros), mas fica abaixo do consenso dos analistas que fixam o preço-alvo em 13,03 euros.

Já a recomendação mantém-se em "neutral". Das 24 corretoras e bancos que cobrem o desempenho em bolsa da petrolífera, 12 aconselham "comprar", oito "manter" e apenas quatro "vender".

Leia Também Galp já entregou plano de desativação da refinaria de Matosinhos

Durante a sessão desta sexta-feira as ações da empresa liderada por Andy Brown valorizam 0,78% para 11,605 euros. Desde o início do ano, os títulos já acumularam um ganho de 36,21% em bolsa, apresentando o melhor desempenho do PSI.





Esta avaliação surge um dia depois de Andy Brown ter admitido que a decisão de deixar de comprar matérias-primas russas afetou a companhia. Assegurando que o fornecimento do mercado interno está garantido, Brown disse no entanto que a capacidade exportadora da empresa pode ser impactada.



Em março, os analistas do CaixaBank/BPI previram que a rutura com o petróleo russo pode custar 1% dos resultados da Galp este ano.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.