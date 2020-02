Preços dos combustíveis vão subir pela primeira vez em cinco semanas

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





No entanto, só hoje é que o Governo publicou a as gasolineiras decidiram incorporar nos preços a taxa de carbono e o aumento da incorporação de biocombustíveis.No entanto, só hoje é que o Governo publicou a portaria com a taxa do carbono a vigorar este ano , que habitualmente é retroativa a de janeiro. Na gasolina o "valor do adicionamento" passa para 53,65 euros por cada mil litros, enquanto no gasóleo sobe para 58,45 euros. Em ambos os casos o aumento é de 85%.





Nas últimas quatro semanas, os preços dos combustíveis conheceram quedas avolumadas, corrigindo da forte subida na primeira semana do ano, altura em queA subida dos combustíveis em Portugal acompanha a subida de preços de petróleo no mercado. O Brent, que serve de referência para o país, vai na sua quarta sessão consecutiva de ganhos e prepara-se para terminar a semana com uma valorização global de cerca de 5%.Isto, apesar da Agência Internacional de Energia ter dito que a procura pela matéria-prima deverá contrair pela primeira vez em mais de uma década no primeiro trimestre deste ano, devido ao impacto do coronavírus.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).