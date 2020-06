Preços dos combustíveis vão subir pela sétima semana seguida

Os preços de ambos os ativos vão assim recuperando, depois das fortes quedas sentidas. O preço do gasóleo simples, por exemplo, chegou a registar 15 semanas consecutivas de quedas. Até ao momento, e desde o início do ano, o preço do gasóleo desvalorizou 9% e o da gasolina perdeu 14%.







No mercado petrolífero, os preços dos futuros do Brent - que serve de referência para Portugal -, e do norte-americano WTI (West Intermediate Texas), estão prestes a terminar a negociação desta semana com um ganho acumulado de 9% e 7%, respetivamente.



Esta variação no preço dos combustíveis, nos postos de abastecimento, espelha a variação da tonelada métrica de cada ativo no mercado europeu até ao final desta semana, aos quais os preços do gasóleo e da gasolina estão indexados.



Posto isto, a tonelada métrica média da gasolina na última semana conheceu uma valorização de 4% para os 313,49 euros, enquanto que a do gasóleo subiu 5% para os 301,21 euros.



Apesar de a evolução dos preços dos combustíveis ser calculada tendo por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Significa isto que os preços da gasolina se vão manter em máximos de 16 de março deste ano, na véspera de ter sido decretado o Estado de Emergência em Portugal, para conter a propagação da covid-19. O gasóleo vai permanecer também em máximos de 20 de abril.

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).