Produção da EDP Renováveis cresce 12% em 2023

A EDP Renováveis (EDPR) aumentou a produção em 12% em 2023, face ao ano anterior, de acordo com os dados operacionais, comunicados esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa aumentou em 2,5 GW a capacidade instalada de energias renováveis no ano passado, para um total de 16,6 GW durante período. "As adições de capacidade renovável em 2023 repartiram-se entre eólica 'onshore' (47%) e solar PV (53%), com Europa e América do Norte a representarem 76% do total de adições", pode ler-se no documento.A energética destaca o incremento da capacidade renovável de 1,7 GW no quarto trimestre, que teve uma contribuição significativa da capacidade solar nos Estados Unidos e vários projetos de eólica "onshore", particularmente "o projeto Sharp Hills de 0,3 GW no Canadá".Em atualização