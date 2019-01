Produção da Galp cresceu 12% no quarto trimestre

A petrolífera aumentou a sua produção de petróleo em 12% no quarto trimestre, um período marcado por quebras na área de refinação e distribuição, e no ramo de gás natural e energia.

A produção de petróleo da Galp Energia cresceu 12% no quarto trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 28 de janeiro, no "trading update".



De acordo com os dados preliminares, o indicador de produção "working interest" – a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações – subiu 12% entre outubro e dezembro para 113,1 mil barris de petróleo por dia - com a atividade a crescer de forma mais expressiva em Angola do que no Brasil, embora ambas as geografias tenham registado uma evolução positiva.



Da produção total de 113,1 mil barris diários, 99,8 foram de petróleo e o equivalente aos restantes 13,3 mil barris de gás natural.



Em Angola, este indicador aumentou 71% para 8,9 mil barris por dia, enquanto no Brasil o crescimento foi de 10% para 102,9 mil barris.



O crescimento da área de exploração e produção contrasta, porém, com as quebras registadas na área de refinação e distribuição – devido a paragens programadas para manutenção - e no ramo de gás natural e energia.



Com a margem de refinação a cair 11%, em termos homólogos, as matérias-primas processadas desceram 32% enquanto as vendas de produtos refinados diminuíram 19%.



No que respeita ao ramo de gás natural e energia, as vendas totais de gás natural ou gás natural liquefeito diminuíram tanto em termos homólogos como em termos trimestrais. Na comparação com os mesmos meses de 2017, a descida foi de 9%.

Já as vendas no mercado internacional ("trading") diminuíram 31% face ao quarto trimestre de 2017.

Os resultados da Galp Energia relativos ao quarto trimestre do ano passado serão divulgados a 11 de fevereiro.