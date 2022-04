Produção de eletricidade da EDP sobe 3% no primeiro trimestre

A EDP produziu 17,1 TeraWatts hora (TWh) no primeiro trimestre, mais 3% do que o registado em igual período de 2021, informou esta terça-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell.A elétrica destaca que este número foi alcançado apesar de em Portugal o período de inverno (outubro de 2021 a março 2022) ter sido "o mais seco desde 1931, o que resultou em fluxos de água anormalmente baixos no primeiro trimestre de 2022, 70% abaixo da média histórica em Portugal". "Consequentemente, a geração hídrica diminuiu significativamente para 1,5TWh no primeiro trimestre de 2022,-64% face ao período homólogo e 2,6 TWh abaixo da média".A empresa sublinha ainda que "as energias renováveis?? representaram 75% da eletricidade gerada pela EDP no primeiro trimestre de 2022", detalhando que "a geração eólica e solar aumentou 1,1TWh como resultado do recurso renovável 2% acima da média de longo prazo (...) e como resultado da maior capacidade instalada".Em termos da comercialização, a EDP vendeu mais 16% em termos de volume de eletricidade na Península Ibérica, "impulsionado pelo crescimento dos volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha". Já no gás, os volumes vendidos recuaram 5% em termos homólogos.A empresa nota ainda que "a eletricidade distribuída em Portugal aumentou 3%, justificada principalmente pela recuperação do setor da indústria e serviços". Pelo contrário, em Espanha, "a eletricidade distribuída diminuiu 3%". No mercado brasileiro, a distribuição de eletricidade cresceu 2%, acompanhando o aumento de 2% no número de clientes.A elétrica assinala ainda que "o preço médio grossista da eletricidade no primeiro trimestre de 2022 atingiu 229€/MWh, o maior já registado num trimestre".