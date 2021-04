Produção e vendas da Galp descem no primeiro trimestre

A produção de petróleo e a venda de produtos petrolíferos da Galp desceram nos primeiros três meses deste ano, um período marcado por dificuldades logísticas e quebra da procura devido à pandemia da covid-19.





Segundo os dados revelados pela empresa no trading udpate, o indicador de produção "working interest" – que diz respeito à produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, e que inclui todos os custos decorrentes das operações – registou uma descida de 5% face ao primeiro trimestre do ano passado, fixando-se nos 125,2 mil barris por dia.





Face aos três meses anteriores, a produção da empresa liderada por Andy Brown avançou 2%, uma evolução justificada pela menor ocorrência de atividades de manutenção planeada, "mantendo-se impactada por restrições operacionais e logísticas que afetam as atividades offshore", segundo esclarece a Galp.

No que respeita à produção "net entitlement" o decréscimo foi igualmente de 5% para 123,5 mil barris por dia, com o Brasil a diminuir a produção em 3% e Angola em 20%.

À semelhança da área de exploração e produção, a refinação e distribuição também registou quebras no primeiro trimestre, com o volume de matérias-primas processadas a descer 26% e as vendas de produtos petrolíferos a diminuírem 13% para 3,6 megatoneladas.





"O desempenho da refinação beneficiou da recuperação dos cracks de destilados leves, mantendo-se um contexto geral pressionado pela menor procura", justifica a Galp no comunicado emitido à CMVM, dando conta também que a margem de refinação aumentou 9% no período.





Relativamente ao ramo de gás natural e energia, as vendas de produtos petrolíferos a clientes recuaram 25%, enquanto as vendas de gás natural caíram 26%. Já as vendas de eletricidade aumentaram 6% em relação aos primeiros três meses de 2020.



Os resultados da Galp relativos ao primeiro trimestre serão divulgados no próximo dia 26 de abril, antes da abertura do mercado.