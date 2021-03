Projeto de 30 mil milhões que é "chave" para futuro da Galp está em risco de não avançar

O projeto de gás natural em Rovuma, Moçambique, no qual a Galp tem uma participação de 10% e que os analistas consideram "chave" para o futuro da petrolífera, está envolto em incerteza. A petrolífera Exxon, que lidera o consórcio que se uniu para avançar com este projeto de 30 mil milhões de dólares, adiou pelo terceiro ano consecutivo a decisão final de investimento, o que levanta dúvidas acerca da concretização do mesmo.





Rovuma "é visto como um ativo chave para alimentar o crescimento da Galp no upstream (exploração e produção) e para responder, pelo menos parcialmente, aos riscos da transição energética", uma vez que, com o investimento em Moçambique, o peso do gás natural na produção da Galp sobe dos cerca de 11 a 12% projetados atualmente para 30% em 2030.





Esta avaliação está presente numa nota de research que foi emitida pelos analistas do Caixabank BPI e à qual o Negócios teve acesso. Na mesma, a casa de investimento admite que não era expectável que o investimento em Rovuma avançasse este ano, mas afirma que "os comentários da Exxon podem aumentar as dúvidas acerca das perspetivas para este projeto de dimensão relevante".





Foi durante a apresentação da estratégia anual da empresa que o vice-presidente, Neil Chapman, declarou que a petrolífera está dependente de "condições gerais do mercado" para avançar, recusando-se a definir uma data limite para a decisão final de investimento. Outro dos requisitos prévios é que o ativo de gás natural vizinho, controlado pela Total, ajude a alimentar a unidade de Rovuma, num argumento que tem vindo a ser repetido pela Exxon há pelo menos um ano, escreveu a Bloomberg.





A Exxon lidera o consórcio que inclui a Eni, a China National Petroleum, a Kogas, a portuguesa Galp e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, e desde 2018 que tem os contratos de venda de gás assinados com os clientes estrangeiros, tendo recebido em 2019 a 'luz verde' do Governo moçambicano.





No caso de o projeto em Rovuma cair, os analistas do Caixabank BPI apontam que a avaliação que fazem da Galp poderá descer cerca de 5%.





Carlos Gomes da Silva, o anterior CEO da companhia portuguesa, classificou este projeto como a 'jóia da coroa' da Galp.