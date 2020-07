Projetos de hidrogénio reduzidos a 37 em investimento de 9 mil milhões

Foram 74 os projetos inicialmente apresentados ao Governo no âmbito do hidrogénio verde mas, destes, apenas 37 reúnem as condições mínimas para se candidatarem a fundos europeus. Desta forma, o investimento associado a estes projetos desceu dos 16 mil milhões para os 9 mil milhões de euros.



A triagem foi efetuada pelo Comité de Admissão de Projetos, que integra as áreas governativas da Economia e Transição Digital, do Ambiente e da Ação Climática, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e dos Negócios Estrangeiros. A Direção Geral de Energia e Geologia e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia também deram apoio.





"Para a candidatura IPCEI (Important Project of Common European Interest) inicia-se agora um processo mais aprofundado", afirma o Governo, na nota enviada às redações. Numa próxima fase, "será ainda necessário estabilizar os valores de investimento e obter informação técnica e financeira mais detalhada". Só depois deste processo vão ser selecionados os projetos que integrarão a candidatura IPCEI.Apesar de nem todos os projetos classificarem para a candidatura aos fundos europeus, o Governo ressalva que aqueles que foram agora excluídos "continuam a ser uma mais valia na cadeia de valor do hidrogénio" e, como tal, poderão candidatar-se ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no valor de 40 milhões de euros, ou mesmo a fundos do Portugal 2020. No âmbito europeu, serão ainda elegíveis para o programa Horizon Europe.(Notícia atualizada às 19:33)