Prosolia e Bankinter assinam contrato de 25 milhões

A Prosolia Energy anunciou a assinatura de um contrato de contrato de financiamento no valor de 25 milhões de euros com o Bankinter para dois novos parques solares em Portugal com uma capacidade combinada de 51 MW. A empresa espera assim terminar 2023 com uma capacidade instalada total, em projetos próprios, de 450 MW, dos quais 197 MW são instalações industriais de autoconsumo em formato contrato de compra e venda de energia "on site" e o restante pertencerá...