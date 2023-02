Quais as propostas de reforma do mercado elétrico europeu?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de uma consulta pública que decorreu durante duas semanas, o Executivo europeu reuniu respostas de países-membros da UE, de outros países europeus e até de alguns países fora da Europa, como é o caso da China. O objetivo é reformular o mercado elétrico.





Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, que os preços do gás e da eletricidade atingiram novos recordes. Agora, Bruxelas sente a pressão política para emendar as fragilidades do mercado elétrico que a guerra pôs a descoberto. A primeira proposta deverá ser apresentada até finais de março.





Saiba quais as medidas prometidas e qual a opinião dos vários países da UE no Explicador do Negócios.