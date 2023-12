Rede elétrica não aguenta novas centrais renováveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Face às previsões de novos projetos solares e eólicos no país, a atual rede elétrica em Portugal “não tem capacidade suficiente” para receber todo o volume de produção de eletricidade “limpa” que resultará das novas metas para as fontes de energia renovável que constam do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC), atualizado este ano. A conclusão é da Direção Geral de Energia

...