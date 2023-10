Reforma do mercado elétrico "pode entrar em vigor a partir de julho"

Depois do acordo conseguido esta semana no Conselho da União Europeia, a reforma do mercado elétrico europeu pedida por Bruxelas, em março de 2023, poderá avançar para o terreno já no segundo semestre de 2024.

Reforma do mercado elétrico "pode entrar em vigor a partir de julho"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Reforma do mercado elétrico "pode entrar em vigor a partir de julho" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar