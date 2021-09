Reino Unido chama 150 soldados para distribuir combustível. Crise pode durar até ao Natal

Leia Também Com postos vazios, Reino Unido admite recorrer ao exército para transportar combustível

O Reino Unido vai mesmo recorrer ao exército para ajudar a resolver a crise da distribuição de combustíveis. O ministro britânico dos Negócios e da Energia confirmou esta quarta-feira que foram mobilizados 150 soldados para transportar combustível até aos postos. A missão deverá arrancar "nos próximos dias", referiu Kwasi Kwarteng, citado pela imprensa britânica.A medida surge um dia depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter afirmado, em entrevista à Sky News, que a situação está a "estabilizar", defendendo que "as pessoas devem estar confiantes e regressar à sua vida normal".Face a isto, o governante rejeita que esteja nos planos do Governo tomar outro tipo de medidas de emergência, como dar acesso prioritário aos postos de combustível a trabalhadores considerados essenciais, como profissionais de saúde.Apesar da confiança manifestada, Boris Johnson admite que a crise dos combustíveis pode arrastar-se até ao Natal. "Queremos assegurar que temos todas as preparações necessárias para o Natal, não só na distribuição de combustível mas em toda a cadeia de abastecimento", ressalvou.Confrontado com a mesma questão, o ministro dos Negócios e da Energia afirmou que "não garante nada" no que toca ao Natal, mas corroborou que "a situação está a estabilizar".Apesar dos apelos dos governantes britânicos para que os consumidores não cedam ao "pânico", as filas nos postos de abastecimento continuam a fazer-se sentir, ao mesmo tempo que vários postos sinalizam a falta de combustível.Segundo a Associação de Retalhistas de Petróleo, que representa cerca de dois terços dos postos do país, 37% dos seus associados estavam esta terça-feira sem combustível.A crise está a ser provocada pela falta de motoristas no país, o que já levou o Governo britânico a anunciar a emissão de cinco mil vistos temporários para trabalhadores estrangeiros, que serão válidos até ao Natal. Mas segundo as associações do setor, não será suficiente, uma vez que faltam cerca de 100 mil motoristas para responder à procura.