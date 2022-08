República Checa pede reunião urgente do Conselho de Energia da UE

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022

A República Checa vai propor uma reunião extraordinária do conselho de energia da União Europeia (UE) assim que seja possível, à medida que os preços da energia galopam por todo o continente.O primeiro-ministro do país que tem agora a presidência do Conselho da UE, Petr Fiala, anunciou através de um tweet que "ia pedir uma reunião de urgência dos ministros da Energia para discutir medidas de emergência especificas para analisar a situação energética" do bloco dos 27.À voz do líder executivo da República Checa juntou-se o ministro da Indústria do país,que disse, também na rede social Twitter, que a Europa está numa "guerra energética" com a Rússia e que isso está a "prejudicar toda a União".Outros detalhes tais como a hora ou o dia desta reunião de emergência não foram tornados públicos. De acordo com a Reuters, Petr Fiala já tinha advogado um teto nos preços da energia, mas salientou que a solução tinha de ser aplicada ao nível Europeu.Com os mercados da energia em valores recorde ao longo deste mês e com os preços do gás também a escalar, a crise energética no continente está a adensar-se. Ainda este mês a Comissão Europeia revelou que estava "urgentemente a trabalhar em diferentes possibilidades para introduzir um preço máximo no gás".