Rússia pronta a retomar fornecimento de gás à Europa, diz Moscovo

A Rússia está pronta a retomar o fornecimento de gás à Europa através do gasoduto Yamal-Europa, indicou domingo o vice-primeiro-ministro russo à agência noticiosa estatal russa TASS, noticia a Reuters."O mercado europeu continua a ser relevante com a escassez de gás a persistir e temos todas as condições para retomar o fornecimento", indicou Alexander Novak.E o governante detalhou que "por exemplo, o gasoduto Yamal-Europa, que foi suspenso por razões políticas, continua sem ser utilizado".O gasoduto Yamal-Europa normalmente abastece gás ao Ocidente mas foi praticamente suspenso desde dezembro de 2021, quando a Polónia deixou de comprar gás russo e passou a abastecer-se com gás armazenado na Alemanha.Em maio passado, Varsóvia cessou o acordo com a Rússia depois de recusar a exigência de Moscovo de que o gás fosse pago em rublos.Em resposta, a estatal russa Gazprom cortou o abastecimento e indicou que não poderia continar a exportar gás através da Polónia após Moscovo ter imposto sanções à empresa que detém a parte polaca do gasoduto.Novak reiterou também que o Kremlin está a discutir aumentar a oferta de gás através da Turquia após a criação de um "hub" naquele país.O responsável revelou que Moscovo estima fechar 2022 com 21 mil milhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural liquefeito (GNL) exportados para a Europa."Este ano fomos capazes de aumentar significativamente o fornecimento de GNL à Europa. Nos primeiros 11 meses aumentaram para 19,4 bcm e esperamos terminar o ano com 21 bcm exportados", indicou.