Shell faz depender remuneração dos executivos das emissões de carbono

A Royal Dutch Shell anunciou esta segunda-feira que irá estabelecer metas de curto prazo para as emissões de dióxido de carbono, a partir de 2020, e irá fazer depender a remuneração dos seus executivos do cumprimento desses objectivos.

A empresa vai assim ao encontro dos desejos dos seus accionistas, salienta a CNN Money. Com efeito, a maioria dos accionistas da companhia anglo-holandesa, incluindo a Igreja de Inglaterra e a Robeco, tinha pressionado a Shell no sentido de fazer algo mais para lidar com as emissões poluentes, dizendo que a anterior meta de redução das emissões de carbono para metade até 2050 não era suficiente.