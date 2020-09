Shell quer cortar 9.000 empregos e ganhar 2 mil milhões para a transição

A Royal Dutch Shell anunciou planos para cortar 9.000 postos de trabalho, uma mudança que a empresa justifica com a transição do negócio para um modelo mais verde.



Os 9.000 empregos que deverão ser eliminados representam 10% da atual força de trabalho da petrolífera. A Shell contava 83.000 funcionários no final de 2019. A redução deverá representar um ganho entre 2 mil milhões e 2,5 mil milhões de euros até 2022.





O corte nos custos tem como objetivo financiar uma restruturação das operações da empresa, numa altura em que esta está a tentar fazer a mudança para energias menos poluentes. Do total de despedimentos, 1.500 já estão assegurados por rescisões voluntárias, mas o processo vai arrastar-se até 2022.A rival BP também já anunciou um corte de cerca de 10.000 empregos como parte dos planos para a expansão rápida do negócio de renováveis e a redução dos segmentos de petróleo e gás natural.