Desde o início do século XXI que as empresas de energias renováveis estão a mudar um setor que antes funcionava com grandes “posições dominantes”. A revolução aconteceu nos últimos 20 anos: de um setor muito poluente e detido pelos incumbentes, a energia tornou-se plural e descarbonizada. Dissemos adeus ao carvão e as renováveis já respondem por 72% do consumo.

Sol, vento, ondas e hidrogénio. Estes são os novos protagonistas









