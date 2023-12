Tarifários dinâmicos podem chegar às faturas da luz no final de 2024

Em apenas nove meses, a UE conseguiu aprovar uma nova reforma do mercado elétrico europeu. Envolvida no processo, a eurodeputada Maria da Graça Carvalho acredita que as novas regras possam entrar em vigor no inverno de 2024/2025, permitindo aos consumidores optarem entre tarifários com preços fixos ou dinâmicos.



As novas regras do mercado elétrico permitem que os consumidores tenham vários contadores em casa e contratos com mais do que uma empresa. Miguel Baltazar Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 07:15







As negociações prolongaram-se por mais de 10 horas e duraram quase até ao raiar do novo dia. Eram 5h30 da manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro, em Estrasburgo, quando o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeu chegaram finalmente a acordo sobre o redesenho do mercado europeu de eletricidade. Relatora sombra da reforma, a eurodeputada portuguesa do Partido Popular Europeu (PPE), Maria da Graça Carvalho, garantiu ao Negócios que o braç

Tarifários dinâmicos podem chegar às faturas da luz no final de 2024









