Taxa sobre carbono sem mexidas até 31 de março para travar preço dos combustíveis

O Governo suspendeu a atualização do adicionamento sobre as emissões de CO, vulgarmente conhecida como imposto sobre o carbono, mantendo o valor fixado para 2021 até 31 de março do próximo ano.





Segundo uma portaria, publicada esta quinta-feira em Diário da República, a suspensão tem lugar "no quadro do pacote de medidas aprovadas pelo Governo para fazer face ao aumento extraordinário do preço dos combustíveis".





Para este ano, a taxa do adicionamento sobre as emissões foi fixada em 23,921 euros por tonelada de CO2.





Leia Também Taxa de carbono rende 4 milhões no verão

O valor da taxa de carbono é definido anualmente, sendo fixado com base nos preços dos leilões de licenças de emissão de gases de efeito de estufa, realizados no âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE).



Este tem sido um dos fatores a pesar no aumento dos preços dos combustíveis na UE e que já levou vários governos a adotarem medidas temporárias para atenuar o impacto no preço para os consumidores.

Leia Também Taxa de carbono pode dar maior agravamento nos combustíveis desde 2016