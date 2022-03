Uma fatia de 75% da receita resultante da aplicação da taxa de carbono sobre viagens marítimas vai reverter para a autoridade portuária com competência para a respetiva cobrança. Até agora, os portos recebiam 25%, sendo 50% direcionados para o Fundo ambiental e outros 25% entregues aos municípios de localização dos terminais, que continuarão a receber a mesma percentagem.

A alteração consta de uma portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República e assinada pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes, que entende que "é urgente aumentar a eficiência de toda a atividade portuária, melhorando a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e eficiência logística dos portos" e, ao mesmo tempo, apoiar "a atividade do turismo de cruzeiros muito relevante para a economia regional".

Leia Também Companhias aéreas entregaram quase 9 milhões de taxa de carbono em 2021

Esta taxa, que também se aplica aos aviões, foi criada no ano passado, com o intuito de "contribuir para projetos que tornam a economia ambientalmente mais sustentável", através, precisamente, "da afetação da receita ao Fundo Ambiental", como, aliás, recorda o diploma agora publicado, segundo o qual em 2021, "um ano particularmente penalizador da atividade de Turismo" os portos comerciais deram ao Fundo ambiental um "contributo de mais de 120 mil euros", canalizado para o investimento em setores verdes.

Leia Também Taxa de carbono rende 4 milhões no verão

Contudo, lê-se no diploma agora publicado, "ao mesmo tempo que se reconhece que a atividade portuária tem óbvios impactos no ambiente, o investimento na rede de portos comerciais tem ido muito além do mero desenvolvimento das infraestruturas portuárias, fazendo Portugal liderar a inovação no green shipping".



Assim, justifica o governo, "importa agora dotar as autoridades portuárias de capacidade económica e financeira para autossustentarem os investimentos necessários à segurança e condições de navegabilidade e realização de campanhas regulares de medição da qualidade do ar".

Leia Também Taxa sobre carbono sem mexidas até 31 de março para travar preço dos combustíveis

Já os municípios onde se localizam os terminais que recebem os navios de passageiros continuarão a ser compensados da mesma forma pelos custos em que incorram com ações de limpeza, lê-se na Portaria.

A taxa de carbono, que no caso dos barcos, se aplica aos navios de passageiros que atracam nos portos nacionais para abastecer, para reparações ou para embarque e desembarque de pessoas, implica o pagamento de dois euros por passageiro em trânsito, ou que embarque ou desembarque. Estão isentas as crianças com menos de dois anos e, em geral, o transporte fluvial.