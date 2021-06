Trabalhadores da refinaria de Matosinhos vão "enfrentar" despedimento coletivo

Leia Também Federação sindical: Galp prometeu estudar alternativas para refinaria de Matosinhos

Os trabalhadores da refinaria de Matosinhos garantiram hoje que vão lutar "até ao fim" pelos postos de trabalho e "enfrentar" o despedimento coletivo, decidido pela Galp, depois de concentrar a operação em Sines, disse à Lusa um dirigente sindical."Fomos [comissão de trabalhadores] mandatados para levar a cabo qualquer iniciativa na defesa intransigente dos postos de trabalho", revelou à Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) do Norte e da comissão de trabalhadores, Telmo Silva.O sindicalista falava no final de um plenário de trabalhadores que decorreu hoje nas instalações da refinaria em Matosinhos, no distrito do Porto.A Galp decidiu concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos, dando início a um despedimento coletivo de cerca de 150 trabalhadores.A petrolífera justificou a "decisão complexa" de encerramento da refinaria de Matosinhos com base numa avaliação do contexto europeu e mundial da refinação, bem como nos desafios de sustentabilidade, a que se juntaram as características das instalações."Querem tirar-nos tudo, mas nós não baixamos os braços e vamos continuar a lutar até ser possível", garantiu Telmo Silva.O sindicalista contou que, na semana passada, terminaram as conversas com o Ministério do Trabalho, onde ficou claro que a "intenção" da Galp é o despedimento coletivo."Ao fim de quatro reuniões, a empresa mostrou nunca querer negociar, rejeitando todas as soluções apresentadas", vincou.Telmo Silva adiantou que, na terça-feira, vão reunir-se com o ministro do Ambiente, em Lisboa, para exigirem uma solução para os trabalhadores.A decisão de encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos, tomada em 2020, permitiu à petrolífera focar-se na conversão gradual de Sines num centro de energia verde, defendeu o presidente executivo da empresa, no início deste mês."A nossa decisão de fechar [a refinaria de] Matosinhos [...] permitiu-nos focar na conversão gradual de Sines num parque de energia verde", apontou o presidente executivo da Galp, Andy Brown, que falava na apresentação virtual do plano estratégico da empresa, a 02 de junho.No final de abril, a Galp desligou a última unidade de produção da refinaria de Matosinhos, distrito do Porto, na sequência da decisão de concentrar as operações em Sines, disse à Lusa, em 6 de maio, o administrador da petrolífera Carlos Silva.A Galp pretende transformar gradualmente a refinaria de Sines, no distrito de Setúbal, "num centro de energia verde", um projeto que será alavancado no acesso ao hidrogénio verde, anunciou ao mercado a petrolífera.