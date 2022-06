Travão no gás pode subir preços da luz “a muitos consumidores”

Já depois da ameaça de multas por parte de Bruxelas, caso as elétricas não apliquem as regras do limite ibérico para o preço do gás natural – não reduzindo ou manipulando os preços da eletricidade cobrados aos consumidores até maio de 2023 –, há entre essas empresas quem garanta que “não têm nada a ganhar ou a perder” com o travão.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...