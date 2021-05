Tribunal europeu confirma benefícios fiscais de 120 milhões à Engie no Luxemburgo

As empresas do grupo Engie estão a beneficiar de vantagens fiscais no Luxemburgo, de acordo com a avaliação do Tribunal de Justiça da União Europeia.De acordo com o mesmo organismo, o tratamento preferencial concedido à Engie resulta predominantemente da não aplicação de uma medida de âmbito nacional relacionada com o uso abusivo da lei. A informação é avançada num comunicado de imprensa pelo próprio tribunal.Esta decisão decorre do recurso apresentado pela Engie à determinação da Comissão Europeia, em 2018, de que a elétrica teria de devolver 120 milhões de euros ao Luxemburgo, correspondentes a benefícios fiscais indevidos.Na tese da Comissão Europeia, um acordo com as autoridades do Luxemburgo terá reduzido artificialmente a carga fiscal sobre os lucros da empresa de energia ao longo de cerca de uma década. O Luxemburgo também recorreu da decisão.A energética francesa também tem sido alvo de atenção mediática em Portugal, depois de ter comprado seis barragens à EDP e de, neste negócio, não ter sido cobrado o imposto de selo, que seria de 110 milhões de euros.A EDP defende que cumpriu a lei e que escolheu o modelo de transação que melhor servia o negócio, enquanto os deputados da Assembleia acreditam que terá havido uma interpretação abusiva da mesma. O Governo remeteu a análise para a Autoridade Tributária.(Notícia atualizada às 11:10 com mais informação)