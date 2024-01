Triplo do valor nos apoios do Vale Eficiência faz disparar candidaturas desde novembro

Partilhar artigo



Depois de uma primeira fase do programa Vale Eficiência sem grande adesão por parte dos potenciais beneficiários - famílias economicamente vulneráveis e que habitam em edifícios em situação de pobreza energética -, o redesenho das regras deste apoio por parte do Governo parece estar finalmente a dar frutos.



Os números mais recentes revelados pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática ...