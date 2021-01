Igreja dos Inglesinhos vendida a investidor francês por 1,5 milhões

O comprador pretende reconverter a igreja para fins residenciais e ficar com o imóvel no seu património particular. O edifício histórico estava à venda por 1,8 milhões de euros.

