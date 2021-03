Americana Panattoni entra em Portugal com dois projetos logísticos na zona de Lisboa

diretor-geral da Panattoni

para Espanha e Portugal, Gustavo Cardozo, indicou ao Eje Prime que o objetivo é atingir cerca de 500 mil metros quadrados na Península Ibérica dentro de dois anos.



Atualmente a empresa tem seis projetos já em fase de contrução e desenvolvimento, destacando-se o Panattoni Park Madrid Este, de 28.400 m2 e onde investiu 15 milhões de euros e que será ocupado totalmente pela Leroy Merlin no segundo semestre deste ano, bem como um projeto de 9.000 m2 em Cádiz, onde investiu 18 milhões, e outro em Saragoça, de 9.200 m2 e um investimento de 20 milhões de euros. Estes três projetos serão finalizados este ano.



Para o próximo ano prevê entregar parques logísticos em Valência, Barcelona e Vitória, que perfazem 60 mil m2 e investimentos de 56 milhões de euros.



A Panattoni está a negociar a compra de terrenos para outros seis projetos: em Madrid, Saragoça, Sevilha, Barcelona e Lisboa, onde quer construir dois parques logísticos.



"São projetos a um prazo mais longo e de risco, mas acreditamos que são necessários face à grande procura", refere o responsável.



A Panattoni pretende ainda comprar mais 280 mil metros quadrados para construção a partir de 2022, atingindo um total de perto de 500 mil m2.



A promotora com sede na Califórnia entrou no mercado europeu há 15 anos e tem escritórios na Alemanha, Eslováquia, Espanha, Holanda, Luxemburgo, Polónia, Reino Unido e República Checa. Em década e meia desenvolveu projetos na Europa cujo total supera os 10,5 milhões de metros quadrados.



