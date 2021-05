Apartamentos de luxo em projeto de 110 milhões na Praça de Espanha colocados à venda. Penthouse custa 2,8 milhões

A promotora belga Besix Real Estate Development, em conjunto com a também belga Compagnie du Bois Sauvage, começa esta sexta-feira a comercialização ao público dos apartamentos do empreendimento Duuo, junto à Praça de Espanha, em Lisboa.



Situado na avenida António Augusto Aguiar, junto à Praça de Espanha, o novo projeto habitacional de 34.000 metros quadrados conta com 280 apartamentos que serão divididos em dois condomínios de 140 fogos cada, a desenvolver em duas fases.





Este é o segundo projeto que as empresas desenvolvem em conjunto e o primeiro fora da Bélgica, estando a mediação imobiliária a cargo da Castelhana e da Infante & Riu.





A licença de arquitetura foi obtida em fevereiro deste ano, mas a construção da primeira parte do empreendimento só deve arrancar em setembro e está planeada para que dure 24 meses, até ao final de 2023. A segunda fase deverá começar a ser edificada durante o segundo semestre do próximo ano e a entrega do projeto global do Duuo está prevista para 2024.





O empreendimento está localizado entre a Praça de Espanha e a Universidade de Lisboa, próximo de parques, hospitais, espaços artísticos e culturais, perto do aeroporto e do centro histórico da cidade.





O projeto foi desenvolvido pelo atelier português Nuno Leónidas Arquitetos e caracteriza-se pela forma em U dos edifícios que oferecem habitações de tipologias entre T1 e T4. Para além das habitações, o empreendimento vai contar com ginásio, uma sala polivalente para festas e eventos, serviço de caixa de entregas inteligente e uma piscina exterior com jardim no centro do complexo. Vai dispor ainda de garagem subterrânea com postos de carga para veículos elétricos e armazém para bicicletas, bem como espaços comerciais.



As penthouses contam ainda com piscinas privadas no terraço.



Aquando do anúncio do projeto René Riu, co-fundador da Infante & Riu, classificou, em declarações ao idealistanews, o empreendimento como sendo dirigido para a "classe média/média alta", indicando que o "target" eram clientes portugueses, embora reconhecendo que o projeto deveria despertar interesse também entre compradores estrangeiros.



Dos 27 apartamentos ainda disponíveis, o preço mais baixo cifra-se em 370 mil euros, para um T1 com 54,5 metros quadrados. Já uma penthouse com 238 m2 e um terraço com piscina com outros 254 metros quadrados.



(Notícia atualizada com preços)