Arrancam as obras de renovação do quarteirão da Pastelaria Suíça no Rossio

As obras de reabilitação do quarteirão "Rossio Pombalino", no coração de Lisboa, foram adjudicadas às construtoras Alves Ribeiro e HCI, informa esta segunda-feira a Jackyl, proprietária dos imóveis.O consórcio foi selecionado e os trabalhos preparatórios dos empreiteiros decorrem já desde final de fevereiro, quando a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a licença de construção.O projeto pretende reabilitar o quarteirão que se encontra degradado, mantendo a traça original pombalina e instalando uma loja âncora que irá ocupar a quase totalidade dos piso, enquanto na mansarda deverão ser instalados escritórios."A empreitada é coordenada pela Byvision Engenharia e acompanhada pelo gabinete de arquitetura Contacto Atlântico, advogados SGA e CSA, engenheiros projetistas, historiadores e arqueólogos visando garantir a reabilitação do património atualmente degradado, respeitando os fundamentos da arquitetura Pombalina e da preservação dosespaços mais icónicos e identitários dos edifícios que integram o quarteirão", refere o comunicado.As obras deverão decorrer durante aproximadamente dois anos, apontando a Jackyl para que estejam concluídas em 2023."Estamos convictos de que as obras de reabilitação agora iniciadas irão fazer jus ao espírito da época pombalina, ao mesmo tempo que garantirão as condições para que nasça no coração de Lisboa um novo centro de atração comercial de qualidade para os Lisboetas e visitantes", refere Patrícia Rodrigues, responsável pelo desenvolvimento do projeto."A obra será feita reabilitando, respeitando e preservando a memória de elementos originais e mantendo aqueles em que é reconhecível valor arquitetónico e patrimonial. (...) Será mantida no seu atual local e como parte integrante do ‘Rossio Pombalino’ a loja histórica de chás e cafés ‘Pérola do Rossio’, garantindo a preservação da memória histórica da cidade. Também na já extinta loja ‘Manteigaria União’ terá mantidos os seus elementos de valor arquitetónico epatrimonial".