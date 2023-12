Austríaca Signa tenta venda apressada do edifício Chrysler para evitar falência

Immofina Holding, costumava gabar-se que apenas a família real britânica e a Igreja católica detinham mais propriedades de luxo.

Agora, entre os ativos colocados à venda contam-se o icónico Edifício Chrysler, em Manhattan, do qual é co-proprietária com a nova-iorquina RFR Holding. O edifício foi comprado em 2019 por 151 milhões de dólares.Outro dos ativos mais famosos da Signa - comprado numa "joint-venture" com a tailandesa Central Retail - é o edifício do Selfridges, os grandes armazéns em Londres, também se encontra no mercado.O portefólio da empresa austríaca inclui ainda hotéis de luxo nos Alpes, Veneza e Viena e ainda vários edifícios, residenciais e de serviços, do segmento "premium" localizados na Alemanha, Itália e Áustria.