BCP coloca à venda por 2,5 milhões sucursal com dois pisos na Foz do Douro

difício de escritórios composto por 2 pisos acima do solo, uma cave, um sótão e uma cobertura. No total são 1.330 m2 de Área Bruta Privativa afeta a serviços, aos quais acresce um espaço exterior ajardinado com 495 m2, com excelentes condições para área social dos seus ocupantes, bem como para happy hours ou apresentações ao ar livre que o seu futuro proprietário deseje realizar nessa área".

A oferta de escritórios quer em Lisboa quer no Porto continua a ser escassa face à procura, o que tem contribuído para que os preços se mantenham estáveis apesar do impacto da pandemia ou, nalguns casos, tenham mesmo aumentado.O imóvel situa-se no número 512 da Rua Marechal Saldanha, artéria paralela à Rua de Gondarém e à Avenida do Brasil.