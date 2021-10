Pardal constrói casas de luxo na Foz do Porto com T4 a 1,24 milhões

Depois de muitos anos a gerir o Maxirent – Fundo de Investimento Imobiliário, através da sua sociedade gestora Refundos, fundada e presidida por Carlos Vaz Pardal, a família dedica-se agora a projetos de habitação em zonas "prime" de Cascais, Lisboa e Porto, através da empresa Unipar.

O lisboeta Lapa 111, que venceu o prémio de melhor reabilitação nacional em 2015, as Casas da Areia, em Cascais, e o Sousa Rosa 33, no Porto, são alguns dos projetos habitacionais que construiu nos últimos anos.

Agora, muito próximo da Rua Dr. Sousa Rosa - na Marechal Saldanha, uma das mais icónicas ruas da nobre zona portuense da Foz, a Unipar está a construir um novo edifício habitacional, constituído por meia dúzia de apartamentos, com tipologias T1, T2 e T4, distribuídos por cinco pisos.

Com projeto da autoria da 236 Arquitetos, no "Marechal Saldanha 225" o apartamento mais barato, um T1 com 115,40 metros quadrados, custa 525 mil euros; e o mais caro, um T4 com 215,40 metros quadrados,1,2 milhões de euros.

"Após o sucesso da comercialização do edifício ‘Sousa Rosa 33’, sentimos a necessidade de dar continuidade ao conceito de viver a ‘plenitude’ da Foz do Douro. Assim, este novo investimento reflete também o desejo de construir nova habitação capaz de corresponder às necessidades das famílias que procuram aquele local para residir", afirma Miguel Pardal, da Unipar, em comunicado.

Já António Magalhães, responsável pela comercialização e diretor do departamento residencial da Predibisa, perante a elevada procura e a escassez da oferta nesta zona da cidade, acredita que "o Marechal Saldanha 225 terá muito sucesso no processo de comercialização, com o valor base dos apartamentos a começar nos 525 mil euros, face às áreas dos mesmos, a partir de 115,40 metros quadrados".