Bentley vai construir arranha-céus de mais de 200 metros em Miami

A Bentley uniu-se à promotora imobiliária Dezer Development para construir um arranha-céus de 229 metros de altura na frente marítima de Miami, na Florida. Este é o primeiro projeto residencial da fabricante de automóveis de luxo.As Bentley Residences irão erguer-se junto às praias de Miami com mais de 60 andares e terá mais de 200 apartamentos de luxo.O edifício foi desenhado pelo atelier de arquitetura Sieger Suarez Architects e será o prédio mais alto na frente costeira em todos os Estados Unidos.A equipa de design da Bentley colaborou com a Dezer quer no exterior como no interior do edifício. Cada apartamento terá uma garagem privada contígua com capacidade para mais de um veículo, utilizando um elevador para os automóveis.Entre os luxos dos apartamentos contam-se ainda uma varanda privada, piscina, sauna e duche exterior, bem como um ginásio, spa, cinema, restaurante e um bar. "A identidade moderna e de progresso da Bentley Residences é visível nos espaços exteriores e interiores da torre, assente na autenticidade, sustentabilidade e inovação", refere Adrian Hallmark, CEO da Bentley Motors, citado em comunicado."Associarmo-nos com a Bentley, uma marca de luxo global, e criarmos outro projeto único no mercado de Miami é uma oportunidade extraordnária", diz, por seu turno, Gil Dezer, presidente da Dezer Development.O edifício deverá começar a ser construído no início de 2023 e deverá estar concluído em 2026.