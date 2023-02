Brasileira Surfliving constrói “villas” na Ericeira com T1 a 430 mil euros

A Surfliving, empresa de um grupo de promoção imobiliária de Salvador da Bahia, que está focado no segmento "high end" do mercado residencial no Brasil, vai investir três milhões de euros na construção do condomínio privado Ribeira D’Ilhas Villas, na Ericeira.

A nascer no topo da falésia de Ribeira D’Ilhas, a mais célebre do conjunto das sete praias que formam a Reserva Mundial de Surf da Ericeira e centro da vida surfística da região, o novo condomínio será composto por oito "villas" de tipologia T1 a T3, com áreas totais (interiores, piscina, "deck" e jardim) que variam entre 132 e 247 metros quadrados.

"O projeto de arquitetura, da autoria do conceituado atelier MIMA Housing, reservou ainda cerca de 2.500 metros quadrados da propriedade para a criação de uma área verde que preserva a vegetação existente, na qual sobressaem as zonas sociais e de entretenimento com vista para o Atlântico e a praia de Ribeira D’Ilhas", realça a Athena Advisers Portugal, a consultora responsável pela comercialização do empreendimento, em comunicado.

Os preços das casas, que dispõem também de estacionamento, variam entre 430 mil (T1) e 850 mil euros (T3).





O condomínio da Surfliving, que "deverá iniciar a construção no próximo mês de maio", estará ainda equipado com "sunset lounge", parque infantil e mini rampa de skate.

Trata-se do mais recente lançamento da Athena Advisers, que pretende atrair para o projeto "entusiastas de surf, trabalhadores remotos e famílias que apreciam o estilo de vida ao ar livre e em contacto com a natureza ou ainda investidores atraídos pelo potencial de uma zona turística em expansão", realça Rita Cunha Ferreira, consultora da Athena Advisers Portugal.

"A Ericeira é a Califórnia portuguesa"

"Entendemos que o mercado da Ericeira está carente de projetos pensados para um conceito de vida moderno, prático e focado no estilo de vida que o local já oferece", afirma Junior Mendonça, sócio da Surfliving.

"A busca pela qualidade de vida cresce a cada dia, em especial após a pandemia, e isto tornou Portugal ainda mais atraente aos olhos do mundo e, nesse olhar, a Ericeira é a Califórnia portuguesa. Acreditamos, por isso, que a procura pela região irá crescer em força na próxima década, estimulando o desenvolvimento de novos projetos imobiliários, até porque, hoje o maior luxo é viver em contacto com a natureza e o desporto", enfatiza o empresário.

Rita Cunha Ferreira observa, ainda, que "a zona da Ericeira, além de um destino mundial de surf, começa a alargar a sua oferta para um segmento mais 'premium', com a chegada recente do primeiro hotel de cinco estrelas e de alguns restaurantes com assinatura, confirmando a atratividade da região e despertando o interesse da procura e do investimento imobiliário".





De acordo com dados do Airbnb, divulgados no final de 2022, o número de estadias na Ericeira fora da época de surf aumentou 150%, "tornando este destino atrativo durante os 12 meses do ano", conclui a consultora.