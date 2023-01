Casas disponíveis para venda no portal idealista caem quase 20% em 2022

O aumento da venda de casas no último provocou uma descida de 19% no "stock" do parque habitacional disponível em Portugal no quarto trimestre de 2022, face ao mesmo período de 2021. A informação foi avançada pelo idealista e refere-se aos anúncios publicados no portal.Na capital, a oferta de casas à venda diminuiu 31% nos últimos 12 meses, mas a maior queda foi registada no Porto (-38%), seguido pela Guarda (-32%) e só depois aparece Lisboa.Por outro lado, foi em Bragança que o "stock" mais cresceu (42%), seguindo-se Évora (31%) e Portalegre (1%), sendo que estas são as únicas capitais de distrito em que a oferta aumentou.Em termos distritais, a maior queda é em Faro, com o número de casas à venda a diminuir 34%, seguindo-se Lisboa (-21%) e Beja (-20%). Apenas em Bragança (27%), Guarda (13%) e Castelo Branco (1%) o "stock" de casas à venda subiu no último ano.

"O ano de 2022 foi marcado pela subida da inflação em Portugal, bem como pelo aumento das taxas de juro no crédito habitação", começa por explicar fonte do idealista ao Negócios.



"Este contexto, a par do encarecimento dos custos de construção agravado pela guerra, tem levado à revisão dos orçamentos das empreitadas e ao atraso na colocação de mais casas no mercado. Por outro lado, mesmo com os juros dos empréstimos da casa a escalar e a habitação a registar preços mais altos, as famílias continuaram a comprar casa, ainda que com mais cautela", completa.