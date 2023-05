Acionistas do Idealista estudam entrada em bolsa do portal imobiliário

Os três fundos donos do Idealista - EQT Partners, Apax Partners e Oakley Capital – estão a estudar as opções possíveis para a venda do portal imobiliário, noticia o El Economista.





O diário económico espanhol cita fontes do setor financeiro, as quais avançam que a intenção é lançar uma oferta pública inicial (na sigla inglesa IPO), permitindo assim a vendas das ações da empresa após a sua entrada em bolsa.





Ainda assim, há outras opções em cima da mesa, nomeadamente a possibilidade de um "dual track", ou seja a realização paralela de um IPO e de uma venda direta de participações no portal imobiliário.





Outras fontes sublinham que "ainda não foi tomada nenhuma decisão e que o processo ainda está numa fase preliminar", porém o consórcio liderado pela sueca EQT – com a participação maioritária do grupo- já começou a realizar contactos iniciais com o CEO e fundador do idealista, Jesús Encinar.





A Apax Partners voltou a entrar no capital do Idealista com a aquisição de 17% do portal de imobiliário por 250 milhões de euros em fevereiro de 2021.





Um mês antes, a britânica Oakley Capital comprou 12% do capital por 175 milhões de euros. Desde então, ambos os fundos dividem o capital com os acionistas maioritários, a EQT e os irmãos Encinar.





O Idealista opera nos mercados de Espanha, Portugal e Itália.