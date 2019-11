Christie’s monta operação na Suécia para vender luxo do Algarve

A Suécia readquiriu recentemente o direito de tributar as pensões privadas dos suecos que residem no nosso país, na sequência de um acordo firmado com o Estado português para eliminar a dupla tributação.

Foi o início do fim do eldorado luso para os reformados suecos? Não, garante a Luximos Christie’s, "braço" português da imobiliária internacional de imóveis de luxo Christie’s, que pertence à leiloeira com o mesmo nome.



"Há cada vez mais suecos a escolherem Portugal para viver, mesmo depois de terem terminado os benefícios fiscais para reformados suecos", afiança, em comunicado.

No final de 2018, os suecos surgiam em quarto lugar (mais de 2.300) na lista dos beneficiários deste regime que visa atrair trabalhadores qualificados e reformados para Portugal, atrás dos franceses, britânicos e italianos.

"Atualmente, os cidadãos suecos não escolhem viver em Portugal devido ao regime de residentes não habituais (RRNH) criado pelo Governo português em 2009", escolhendo "mudar-se para Portugal, e sobretudo para o Sul, para a região do Algarve, por se sentir atraído pelos resorts de golfe, reconhecidos como os melhores do mundo, pelo clima e pela segurança, que coloca Portugal no top 3 dos países mais seguros do mundo", enfatiza a Luximos Christie’s.

Recorde-se que o clima português está nos antípodas do clima nórdico - no Algarve, há mais de 300 dias de sol por ano, enquanto na Suécia o verão é curto, raramente ultrapassando os 15 graus, e o inverno é longo, com vários meses de temperatura abaixo de 0.

Justamente a pensar nos suecos com altos níveis de interesse no imobiliário internacional, a Luximos Christie’s, juntamente com outras entidades do grupo Christie’s, está na capital sueca por estes dias, a 6 e 7 de novembro, a promover um conjunto de reuniões para "dar a conhecer as vantagens de investir no cada vez mais apetecível mercado imobiliário português".

De acordo com a mesma fonte, foram cerca de 50 os investidores suecos que se inscreveram nas sessões e manifestaram interesse em saberem tudo sobre investimentos em imobiliário de luxo em Portugal.

Segundo Ricardo Costa, CEO da Luximos Christie's, que participa nesta sessões em Estocolmo, os clientes suecos motivados por trocar a Suécia por Portugal procuram o Algarve.

"As motivações são sempre claras, com destaque para os reputados campos de golfe da região algarvia e o excelente clima que permite a prática da modalidade durante todo o ano", destaca Ricardo Costa.

Mas não ficam por aqui. "Os suecos ficam encantados com as nossas praias, com a simpatia genuína das pessoas, com o clima temperado, e com a qualidade de vida que podem ter a preços tão baixos", acrescenta.

Relativamente à suspensão dos benefícios fiscais, o gestor considera que para os suecos esse aspeto era "apenas uma gota num oceano de vantagens". E afirma que são os próprios clientes suecos que afirmam que "a questão dos impostos só chamou a atenção das pessoas para Portugal, mas nunca foi a razão da mudança".

"Em Portugal os suecos encontram o que mais queriam: dias compridos, sol, calor, muita luz, simpatia, boa comida e imóveis de luxo. E tudo isso gastando muito menos", remata o CEO da Luximos Christie’s.