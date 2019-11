Cosec conclui venda de edifício no Campo Pequeno

A Companhia de Seguros de Crédito (Cosec) conclui o processo de venda do edifício onde tinha a sua sede, na Avenida 5 de Outubro, junto ao Campo Pequeno.

A operação foi assessorada pela Cushman & Wakefield, que atuou em nome da seguradora de crédito que é detida pelo BPI e pela Euler Hermes em partes iguais.

O valor do negócio não foi revelado, nem a identidade do comprador, sendo apenas referido que é um "grupo de construção e promoção imobiliária português".

O edifício localizado no número 101 da Avenida 5 de Outubro vai ser reabilitado e deixará de ter escritórios. A operação vem aumentar o já elevado volume de transações imobiliárias em 2019, respondendo à forte procura de edifícios para habitação no centro da capital, onde os preços continuam a registar valorizações acentuadas.

"Ocupado pelo AICEP durante vários anos, o edifício conta com uma área total de 3.447 m² acima do solo em 10 pisos, que será agora reabilitado e convertido em habitação e retalho no piso térreo", refere o comunicado da Cushman & Wakefield.

O Negócios tinha noticiado no ano passado que a Cosec estava a vender o edifício emblemático onde tinha a sua sede, numa operação que iria permitir registar mais-valias na ordem dos 2,5 milhões de euros.

Maria Celeste Hagatong, que lidera a Cosec desde 2017, revelou que "aproveitámos uma boa oportunidade de mercado" e que a empresa líder em Portugal nos seguros de crédito iria mudar de instalações. A sede da Cosec está agora no n.º 249 da Avenida da Liberdade.

De acordo com Ana Gomes, Diretora de Promoção e Reabilitação Urbana na Cushman & Wakefield, "há um grande interesse por edifícios com dimensão e facilidade de reconversão em outros usos na zona das Avenidas Novas. A antiga sede da AICEP era um destes casos, um imóvel numa excelente localização com um layout flexível e que permite vários usos e em ótimo estado de conservação. A aquisição deste imóvel é mais um importante contributo para a crescente dinâmica que estamos a sentir no eixo Saldanha-Campo Grande."