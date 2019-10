De escritórios a projetos residenciais, onde são vendidos os "bens futuros"

Os edifícios de escritórios representaram algumas das maiores transações imobiliárias do ano, com destaque para as novas sedes da KPMG, PLMJ e Ageas. Mas a compra de projetos imobiliários por concluir também tem crescido no segmento residencial de luxo, sobretudo em Lisboa e no Porto.