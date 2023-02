Em 2022 foram negociados 13 imóveis com criptomoedas

No ano passado apenas foram transacionadas 13 casas com recurso a criptomoedas. Maioria no Algarve e em Lisboa, e as cripto usadas fora, as bitcoin e as ethereum noticia o Expresso.

Em 2022 foram negociados 13 imóveis com criptomoedas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Em 2022 foram negociados 13 imóveis com criptomoedas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar